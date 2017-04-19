В Омске поймали мошенников, пытавшихся инсценировать ДТП

В Омске полиция задержала двух мошенников, которые пытались получить деньги от страховой компании, инсценировав ДТП. Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.

В полиции возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего и 50-летнего жителей Советского округа. Они обвиняются по статье "Мошенничество" за попытку инсценировать ДТП.

В органы внутренних дел обратился представитель страховой компании, который рассказал полицейским о попытке получить страховку обманным путём: двое мужчин хотели получить деньги по подложным документам. Оперативники изучили документы и установили, что в начале апреля аварийные комиссары зафиксировали ДТП в Центральном округе, после чего передали материалы в страховую компанию пострадавшей стороны.

Однако организация провела свою независимую экспертизу и установила, что повреждения на машине не соответствуют обстоятельствам в протоколе. После чего страховая компания отказала мужчине в выплате более 50 тыс. руб. и обратилась в полицию. Вчера подозреваемых задержали у них дома.

Выяснилось, что авария с участием автомобилей произошла намного раньше, но поскольку у виновника ДТП не оказалось полиса об обязательном страховании, он предложил не вызывать инспекторов, пообещав оплатить ремонт авто через два дня. Спустя несколько суток мужчина оформил страховку на машину, и предложил инсценировать аварию и оформить её, как подлинную. Теперь мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы.