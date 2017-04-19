Омичу средь бела дня подложили гранату в автомобиль

Владелец припаркованного на оживлённой улице автомобиля обнаружил примотанную к колесу гранату. Приехавшая на место сапёрная группа подтвердила, что взрывное устройство настоящее.

Сегодня, 19 апреля, в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о заминированном автомобиле на улице Рокоссовского. Пользователь под ником Стас Малый сообщил, что его друг, садясь в свою машину, обнаружил примотанный к диску трос. Заглянув под крыло машины, он увидел, что этот трос примотан к чеке от гранаты. Мужчина опешил. Он немедленно вызвал на место спецслужбы, а затем снял конструкцию на камеру мобильного телефона.

- Показываю прикол века! Вот стоит моя машина. Что сделали? Гранату подложили. Неплохой элемент запугивания. Мне прям понравилось. Это Омск, детка, - говорит автор видео.

Отметим, что машина стоит на оживлённой улице. Рядом находится супермаркет и детский сад.

В УМВД подтвердили факт обращения горожанина. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте происшествия уже работают специалисты. Выяснилось, что взрывное устройство настоящее. По сообщению Управления Росгвардии Омской области, инженерно-техническая группа ОМОНа "Штурм" его обезвредила.

Взрывным устройством оказалась оборонительная граната Ф-1 с залпом. Сапёрная группа перевела боеприпас в безопасное состояние. Он передан на экспертизу.

Добавим, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося.