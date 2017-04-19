Омичу средь бела дня подложили гранату в автомобиль

Сегодня, 19 апреля, в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о заминированном автомобиле на улице Рокоссовского. Пользователь под ником Стас Малый сообщил, что его друг, садясь в свою машину, обнаружил примотанный к диску трос. Заглянув под крыло машины, он увидел, что этот трос примотан к чеке от гранаты. Мужчина опешил. Он немедленно вызвал на место спецслужбы, а затем снял конструкцию на камеру мобильного телефона.
- Показываю прикол века! Вот стоит моя машина. Что сделали? Гранату подложили. Неплохой элемент запугивания. Мне прям понравилось. Это Омск, детка, - говорит автор видео.
Отметим, что машина стоит на оживлённой улице. Рядом находится супермаркет и детский сад.
В УМВД подтвердили факт обращения горожанина. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте происшествия уже работают специалисты. Выяснилось, что взрывное устройство настоящее. По сообщению Управления Росгвардии Омской области, инженерно-техническая группа ОМОНа "Штурм" его обезвредила.
Взрывным устройством оказалась оборонительная граната Ф-1 с залпом. Сапёрная группа перевела боеприпас в безопасное состояние. Он передан на экспертизу.
Добавим, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося.
Скорее всего, граната учебная - и это именно запугивание, а не реальное покушение на жизнь, поскольку тот, кто подложил гранату всё сделал так, чтоб ее можно было обнаружить. Так что это или профессионал, которому заказали запугивание, или дилетант, который лоханулся.