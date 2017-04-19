Омские полицейские обнаружили контрафактный алкоголь стоимостью 10 млн рублей
Происшествия  •  19 апреля 2017, 12:50, последнее обновление 19 апреля 2017, 13:18  •  печать

Омские полицейские обнаружили контрафактный алкоголь стоимостью 10 млн рублей

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В Омске сотрудники УМВД и Росгвардии накрыли партию нелегального "элитного" алкоголя стоимостью 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли вывоз со склада в торговые точки партии контрафактного алкоголя. Выяснилось, что аналогичная продукция хранилась на двух оптовых складах.

При осмотре помещений были обнаружены бутылки со спиртным известных брендов на общую сумму более 10 млн руб. В ходе экспертиз подтвердилось, что федеральные специальные и акцизные марки были поддельными.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Использование заведомо поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, защищённых от подделок". Предварительно установлено, что незаконный товар поступал в Омск из столичного и уральского регионов. 

Реализация товара проходила через пять объектов омской торговой сети. В рамках уголовного дела назначено проведение экспертиз, устанавливаются лица, причастные к незаконным поставкам алкоголя.

Фото: персс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #алкоголь #контрафактная продукция #уголовное дело

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