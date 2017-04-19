Жителя Омской области приговорили к трём годам тюрьмы за кражу охотничьего ружья
Происшествия  •  19 апреля 2017, 12:00  •  печать

Жителя Омской области приговорили к трём годам тюрьмы за кражу охотничьего ружья

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Житель Омской области отправился в тюрьму на три года за то, что украл у друга охотничье ружьё.

Тевризский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Александра Стасенко. Он признан виновным в краже огнестрельного оружия.

Суд установил, что, будучи пьяным, подсудимый украл из автомобиля своего знакомого, приехавшего к нему в гости, охотничье ружьё 12 калибра. Свою вину Стасенко признал полностью и объяснил, что собирался использовать ружьё для охоты.

Оказалось, что мужчина имеет непогашенную судимость, и вновь совершил преступление спустя 8 месяцев после освобождения из тюрьмы. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Похищенное ружьё было возвращено законному владельцу. Кроме того, в отношении него возбуждено административное дело за нарушение правил хранения огнестрельного оружия.

Теги  •  #оружие #охотничье ружье #приговор #суд #уголовное дело

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