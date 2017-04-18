В Омске пятилетняя девочка получила травмы из-за резко затормозившего автобуса
Происшествия  •  18 апреля 2017, 17:04, последнее обновление 18 апреля 2017, 17:39  •  печать

В Омске пятилетняя девочка получила травмы из-за резко затормозившего автобуса

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В Омске на улице 70 лет Октября произошло ДТП из-за резко затормозившего автобуса. 5-летняя пассажирка транспортного средства упала, после чего оказалась в больнице с травмами. Полицейские проводят проверку.

Сегодня, 18 апреля, около 9:20 в дежурную часть автоинспекции поступило сообщение из больницы о ДТП на улице 70 лет Октября. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 33-летний водитель пассажирского автобуса ЛиАЗ маршрута № 61 ехал по улице 70 лет Октября со стороны улицы Дмитриева в направлении улицы Конева. В районе остановки водитель резко затормозил, из-за чего пострадала 5-летняя девочка. Из-за полученных травм ребёнок оказался в больнице.

Отметим, что на момент ДТП водитель автобуса был в трезвом состоянии. Тогда в салоне транспортного средства находились 15 пассажиров.

Полицейские проводят проверку.

Теги  •  #ДТП #пассажир #ребенок

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