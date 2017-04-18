Омский наркоторговец может попасть в тюрьму на 20 лет за крупную партию героина

Полиция задержала 22-летнего омича, который оставил закладку с 50 граммами героина. В ходе обыска у него в квартире найдено ещё 350 граммов наркотиков.

Следственное управление УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Омского района. Он обвиняется в сбыте и попытке сбыта героина в крупном размере.

Сотрудники Управления наркоконтроля задержали подозреваемого у дома на улице 4-я Челюскинцев. Оперативники выяснили, что перед въездом в город мужчина останавливался на 23 км трассы Омск - Муромцево в районе остановки общественного транспорта "Давыдовка". Во время осмотра участка полицейские обнаружили в мусорном баке пачку из-под сигарет, в которой находилось 5 свёртков с героином. Согласно заключению экспертов общая масса запрещённого вещества превысила 50 граммов.

В рамках уголовного дела в квартире подозреваемого был проведён обыск: были обнаружены две стеклянные банки, в которых находились пакеты с героином. Общая масса составила 350 граммов. По ходатайству следователя суд решил заключить обвиняемого под стражу.

В настоящее время допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, а также проводится розыск лиц, причастных к распространению вещества. Отметим, что за сбыт и попытку сбыта наркотиков омичу грозит до 20 лет тюрьмы.