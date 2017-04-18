В Омске грабитель, нападавший на АЗС с автоматом, пойдёт под суд

В Омске полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Томской области, который обвиняется в вооружённых нападениях на АЗС в четырёх регионах России. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Томской области. Он обвиняется в совершении вооружённых разбойных нападений, сообщает пресс-служба МВД России.

Подозреваемого задержали в октябре 2016 года в Тобольске в ходе спланированной совместной операции омскими и тюменскими оперативниками. По версии следствия, обвиняемый с июля по сентябрь 2016 года шесть раз напал на АЗС, расположенные в Республике Башкортостан, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях.

К каждому нападению он готовился особенно тщательно: изучал местность, оставлял свой автомобиль в лесополосе за 3-15 км от объекта, а к заправкам шёл пешком. В маске и спортивном костюме он врывался в помещение, несколько раз стрелял вверх из автомата, после чего похищал деньги. Общая сумма ущерба превысила 108 тыс. рублей.

Согласно заключениям баллистической экспертизы, автомат оказался не боевым (его можно использовать только для имитации выстрела), а изъятые боеприпасы - патронами светозвукового действия.

Отметим, что в настоящее время уголовное дело передано в суд.