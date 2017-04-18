СК возбудил дело по факту пропажи двух школьниц в Омской области
Происшествия  •  18 апреля 2017, 14:45, последнее обновление 18 апреля 2017, 14:51  •  печать

СК возбудил дело по факту пропажи двух школьниц в Омской области

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Возбуждено уголовное дело по факту пропажи двух школьниц из Нововаршавской школы-интерната.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух несовершеннолетних учениц Нововаршавской школы-интерната, пропавших накануне, по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Омской области. К поискам, которые проводятся силами полиции и Росгвардии, привлечены волонтёры.

По предварительным данным, две пятиклассницы покинули территорию Нововаршавского района, чтобы поехать в Черлак. Проверяются версии об их нахождении в соседнем районе и Омске.

Органы следствия обращаются к гражданам: если вы располагаете информацией о местонахождении школьниц, незамедлительно сообщите по телефону доверия Следственного управления 395-506 или в полицию по телефонам 79-39-01 или 02.

Теги  •  #поиски #следственный комитет

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