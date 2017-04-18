В Омской области мужчина случайно убил пнувшую его женщину

Инцидент произошёл в одном из сёл Оконешниковского района. 24-летний мужчина пришёл в гости к своей 57-летней знакомой, хоть и недолюбливал её. Гость был приглашён к столу, где находились бутылки с алкоголем. Когда несколько из них были осушены, хозяйка начала выгонять мужчину из своего дома. Разгорячившись, она пнула гостя в пах. Мужчина, отбиваясь, нанёс обидчице удар по лицу, который и стал для неё роковым.

- От удара женщина упала навзничь, ударившись затылком о табурет, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - Через шесть часов потерпевшая скончалась от отёка головного мозга вследствие черепно-мозговой травмы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности. Сейчас сотрудники СУ СК проводят следственными действия, которые помогут установить все обстоятельства совершённого преступления.