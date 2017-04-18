Житель Омской области отправился в тюрьму за угон скорой

В Омской области 35-летний рецидивист приговорен 1 году и 8 месяцам в колонии строгого режима за угон машины скорой помощи.

Нижнеомский районный суд Омской области вынес приговор 35-летнему неоднократно судимому Гии Акобия. Он признан виновным в угоне машины скорой помощи.

Суд установил, что днём 13 октября 2016 года Акобия был пьян. В таком виде он забрался в незапертую машину скорой, припаркованную у здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Хомутина Нижнеомского района, запустил двигатель и стал кататься по дорогам поселения, пока его не задержали полицейские.

Нежнеомский районный суд Омской области назначил подсудимому наказание в виде 1 года и 8 месяцев тюрьмы в колонии строгого режима. Осуждённый попытался оспорить решение суда в апелляционном порядке, однако судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения.