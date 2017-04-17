Владельцы кафе избили омича и украли у него портфель с деньгами
Происшествия  •  17 апреля 2017, 17:58  •  печать

Владельцы кафе избили омича и украли у него портфель с деньгами

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Неизвестные напали на омича, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и избили, чтобы отобрать портфель с деньгами. Злоумышленниками оказались владельцы кафе, клиентом которого был пострадавший.

В полицию обратился 22-летний омич с заявлением, что у него похитили имущество на общую сумму 85 тыс. руб. Инцидент произошёл в подъезде дома, расположенного на улице 13-я Линия. Мужчина рассказал полицейским, что поздно вечером возвращался домой. Когда он вышел из лифта в подъезд, в котором не было освещения, на него напали двое неизвестных.

Грабители надели ему на голову полиэтиленовый пакет, избили и вырвали из рук портфель, в котором находились документы, мобильный телефон и 65 тыс. руб. Потерпевший запомнил очертания силуэтов злоумышленников, когда они убегали. Один из них отличался высоким ростом и крупным телосложением. Сотрудники уголовного розыска опросили соседей, друзей и знакомых пострадавшего и установили личности подозреваемых.

Ими оказались жители Кировского округа 23 и 26 лет. Мужчин задержали в кафе, владельцами которого они являются. На допросе злоумышленники признались, что лично знакомы с пострадавшим: он часто приходил в их заведение с крупными денежными суммами. Полицейские изъяли похищенные деньги дома у подозреваемых: портфель и документы они выбросили сразу после кражи.

Возбуждено уголовное дело за грабёж, совершённый группой лиц. Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

Теги  •  #грабеж #деньги #уголовное дело

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Комментарии
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Анна Мишина  •  17 апреля 2017, 18:02

Вот бедолаги. Видимо бизнес с кафе не задался, раз они еще и грабежом промышляют.

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