Пьяный омич устроил стрельбу в Амурском посёлке

Накануне в Амурском посёлке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который несколько раз выстрелил в воздух. Задержанный оказался пьян и планировал купить ещё бутылку алкоголя.

Вчера, 16 апреля, около 20:00 обеспокоенные жители домов по улице 21-й Амурской сообщили о выстрелах на улице, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области. Задержать правонарушителя отправился наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Прибыв по указанному адресу, силовики узнали от одного из жителей микрорайона, что неизвестный мужчина несколько раз беспорядочно выстрелил из оружия, похожего на пистолет. Группа задержания расспросила очевидца о внешности злоумышленника, после чего похожего по описаниям мужчину нашли в одном из местных магазинов.

Омич был сильно пьян и собрался купить ещё спиртного. В присутствии понятых сотрудники Росгвардии досмотрели подозреваемого и нашли в кармане его куртки травматический пистолет "Лидер-М". Выяснилось, что из оружия выстрелили шесть раз, и что пистолет всё ещё заряжен. В ходе стрельбы никто не пострадал.

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции, а травматическое оружие изъяли. Решается вопрос о том, чтобы запретить мужчине хранить и носить оружие за нарушение правил его эксплуатации.