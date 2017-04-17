В Омске полиция разыскивает водителя ВАЗа, сбежавшего после ДТП
Происшествия  •  17 апреля 2017, 15:40, последнее обновление 17 апреля 2017, 15:47  •  печать

В Омске полиция разыскивает водителя ВАЗа, сбежавшего после ДТП

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Накануне в Омске произошло ДТП на Красноярском тракте. Водитель "девятки" выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2110, после чего скрылся с места происшествия.

Вчера, 16 апреля, около 21:20 в дежурную часть автоинспекции сообщили о ДТП на Красноярском тракте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный водитель на ВАЗе-2106 ехал по Красноярскому краю в сторону улицы Заозёрной. В районе дома № 4 по улице Стрельникова он выехал на "встречку", где врезался в ВАЗ-2110, после чего скрылся.

В результате ДТП 50-летний водитель ВАЗа-2110, 44-летняя женщина и 21-летняя девушка попали в больницу. Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП и позвонить по телефонам дежурной части ГИБДД - 79-35-04, 79-20-10 или 02.

Теги  •  #больница #водитель #ДТП #объявлен в розыск

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