В Омске полиция разыскивает водителя ВАЗа, сбежавшего после ДТП

Накануне в Омске произошло ДТП на Красноярском тракте. Водитель "девятки" выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2110, после чего скрылся с места происшествия.

Вчера, 16 апреля, около 21:20 в дежурную часть автоинспекции сообщили о ДТП на Красноярском тракте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный водитель на ВАЗе-2106 ехал по Красноярскому краю в сторону улицы Заозёрной. В районе дома № 4 по улице Стрельникова он выехал на "встречку", где врезался в ВАЗ-2110, после чего скрылся.

В результате ДТП 50-летний водитель ВАЗа-2110, 44-летняя женщина и 21-летняя девушка попали в больницу. Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП и позвонить по телефонам дежурной части ГИБДД - 79-35-04, 79-20-10 или 02.