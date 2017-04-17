В Омской области продолжаются поиски двух воспитанниц школы-интерната

В минувшее воскресенье вечером две воспитанницы Нововаршавской адаптивной школы-интерната покинули учебное заведение и до сих пор не вернулись. Как пояснили "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по Омской области, поиски пропавших учениц продолжаются. Участковые уполномоченные опрашивают родственников и знакомых несовершеннолетних, проверяют места их возможного появления. В поисках также участвуют местные жители.

В министерстве образования Омской области заявили, что министр Татьяна Дернова получает всю оперативную информацию о пропавших пятиклассницах. Как сообщила заместитель министра Инесса Артёмова, ранее из этого учреждения не фиксировались случаи самовольного ухода. Условия проживания детей будут дополнительно проверены.