В Омске задержали участников вооружённой топорами и битами ОПГ
Происшествия  •  17 апреля 2017, 13:30, последнее обновление 17 апреля 2017, 13:33  •  печать

В Омске задержали участников вооружённой топорами и битами ОПГ

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Полиция расследует уголовное дело в отношении трёх омичей, которые причастны к разбою и нападению на граждан. Во время обыска в их автомобилях и квартирах нашли две бейсбольные биты и два топора, которые оказались орудиями преступлений.

Следственное управление УМВД России по Омской области расследует уголовное дело в отношении 29-летнего, 45-летнего и 52-летнего омичей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли двоих мужчин, на которых напали неизвестные в марте 2017 года.

Злоумышленники избили их и похитили более 5 тыс. руб., в итоге потерпевшим потребовалась помощь врачей. Омичи решили не идти в полицию, поскольку их обещали избить или убить, если они это сделают.

Подозреваемыми оказались ранее судимые жители Советского округа. Для их задержания привлекли сотрудников омской Росгвардии. Задерживали злоумышленников одновременно у них дома.

В ходе предварительного следствия установлено, что задержанные причастны также к разбою и вымогательству. В одном из случаев у мужчины похитили 20 тыс. руб. и мобильный телефон, в другом - омича заставили передать 15 тыс. руб. в пользу несуществующего долга, угрожая ему насилием.

Во время обыска в их автомобилях и квартирах были изъяты предполагаемые орудия преступлений: две бейсбольные биты и два топора. По ходатайству следователя 45-летнего и 52-летнего соучастников заключили под стражу. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области

Теги  •  #видео #грабитель #полиция #Росгвардия #уголовное дело

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