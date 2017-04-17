Трое жителей Урала взяли в плен таксиста и поехали на его машине в Омскую область
Происшествия  •  17 апреля 2017, 11:58  •  печать

Трое жителей Урала взяли в плен таксиста и поехали на его машине в Омскую область

Автор:

ГУ МВД по Свердловской области направило в Каменский районный суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 30-летнего мужчины, который вместе с друзьями взял в плен водителя такси и, угрожая пистолетом, заставил его поехать в Омскую область.

Криминальная история произошла в селе Травянском Каменского района Свердловской области. Трое мужчин распивали спиртное в квартире жилого дома. Во время застолья один из них изъявил желание увидеть свою подругу, которая живёт в посёлке Новгородцево Крутинского района Омской области. Денег на оплату услуг таксиста у друзей не оказалось, поэтому они разработали преступный план угона машины.

- Приятели сделали заказ по мобильному телефону, попросив  предоставить автомобиль к остановке, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - Когда машина подъехала, пассажиры попросили водителя открыть багажник и помочь уложить в него сумки. Как только таксист склонился над багажником, один из обвиняемых достал газовый ключ и ударил водителя по затылку.Затем мужчины усадили потерпевшего на заднее сиденье и выдвинулись в сторону Каменска-Уральского. Во время поездки злоумышленники угрожали водителю предметом, схожим с пистолетом марки ПМ.

Доехав до города, 30-летний мужчина, опасаясь внимания сотрудников ГИБДД, усадил таксиста на место водителя и приказал ехать дальше. Уже за пределами Свердловской области пленённому мужчине удалось позвонить своим родственникам и сообщить о случившемся. В телефонном разговоре он сообщил, что преступники передумали ехать в Омскую область и решили вернуться назад. Родственники таксиста передали информацию полицейским, которые задержали преступную компанию, как только она приехала в Каменский район.

В отношении 30-летнего инициатора преступления впоследствии возбудили уголовное дело. Его расследование недавно закончилось, а материалы были переданы из полиции в суд для рассмотрения по существу. Любителю путешествовать грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Теги  •  #пистолет #преступление #Свердловская область #таксист

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске пройдёт патриотический субботник  •  сегодня, 11:37
К 9 Мая омским ветеранам купят 20 квартир  •  сегодня, 11:17  •   1
Городок Нефтяников и Левый берег останутся без горячей воды и тепла  •  сегодня, 11:10
Омская прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже фальшивых свидетельств ЕГЭ  •  сегодня, 10:51  •   1
Пострадавшая во время урагана омичка отсудила 403 тысячи рублей  •  сегодня, 10:44  •   1
Суд обязал омских чиновников провести диагностику моста имени 60-летия ВЛКСМ  •  сегодня, 10:33
Еще новости
Дача весна 240Х400