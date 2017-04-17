В Омске пожарные вскрыли дверь, чтобы спасти горящую квартиру
Происшествия  •  17 апреля 2017, 11:28  •  печать

В Омске пожарные вскрыли дверь, чтобы спасти горящую квартиру

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В многоэтажном доме на улице Крупской загорелся балкон. Спасателям пришлось вскрывать дверь с помощью бензореза, чтобы потушить огонь.

Вчера, 16 апреля, около 15:38 в региональное управление МЧС поступило сообщение о горящем балконе на улице Крупской. Возгорание произошло на 4 этаже 9-этажного дома.

Пожарным пришлось вскрыть дверь бензорезом, чтобы попасть в квартиру. В результате пожара сгорели вещи на балконе, однако квартиру стоимостью около 2 млн рублей удалось спасти.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области, пожар удалось ликвидировать за 14 минут. На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля и 7 человек личного состава.

В настоящее время устанавливаются причина пожара и материальный ущерб.

Теги  •  #балкон #МЧС #пожар

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