У "Арены Омск" произошло ДТП с участием трёх автомобилей

Накануне вечером на улице Лукашевича в районе "Арены Омск" произошло ДТП с участием автомобилей Lexus, Toyota и Daewoo. Как рассказали очевидцы, водитель Lexus выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с двумя другими транспортными средствами. В результате ДТП пострадало пять человек.

Пользователи социальных сетей отмечают, что уже через пять минут на месте работала бригада скорой помощи, а другие водители помогали заливать моторы пострадавших автомобилей из огнетушителей.