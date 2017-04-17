У "Арены Омск" произошло ДТП с участием трёх автомобилей
Происшествия  •  17 апреля 2017, 08:09, последнее обновление 17 апреля 2017, 09:30  •  печать

У "Арены Омск" произошло ДТП с участием трёх автомобилей

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На улице Лукашевича столкнулись три иномарки.

Накануне вечером на улице Лукашевича в районе "Арены Омск" произошло ДТП с участием автомобилей Lexus, Toyota и Daewoo. Как рассказали очевидцы, водитель Lexus выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с двумя другими транспортными средствами. В результате ДТП пострадало пять человек.

 

Пользователи социальных сетей отмечают, что уже через пять минут на месте работала бригада скорой помощи, а другие водители помогали заливать моторы пострадавших автомобилей из огнетушителей.

 

 

Теги  •  #авария #видео #ДТП #фото

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Комментарии
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Виктор Монин  •  17 апреля 2017, 10:01

По кадрам с места столкновения видно, что авария серьезная. Хорошо, что все живы остались.

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