В Омске мошенница ограбила пенсионерку, пообещав увеличить ей пенсию
Происшествия  •  16 апреля 2017, 20:38, последнее обновление 16 апреля 2017, 20:58  •  печать

В Омске мошенница ограбила пенсионерку, пообещав увеличить ей пенсию

Автор:

Мошенница позвонила 60-летней омичке и предложила увеличить пенсию. После того, как пенсионерка передала информацию о своей банковской карте, с её счета списали более 50 тыс. рублей.

В полицию обратилась 60-летняя пенсионерка, которая рассказала, что мошенники похитили у нее более 50 тыс. рублей. Выяснилось, что накануне на мобильный телефон омички позвонила женщина, представившаяся работником пенсионного фонда. Мошенница рассказала, что есть возможность увеличить пенсию, при этом назвала паспортные данные пенсионерки, а также размер её пенсионных начислений.

При этом лже-работница пояснила, что изменения возможны только после дополнительного взноса денег на счет. Пожилая женщина поверила ей и передала реквизиты банковской карты. Однако, этим все не закончилось: злоумышленница убедила пенсионерку перевести деньги еще и с карты мужа, также якобы для увеличения пенсии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские направили запросы в банк о предоставлении информации о движении денежных средств по счетам. Устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых.

Теги  •  #банковская карта #мобильный телефон #мошенничество #пенсионерка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Злата Маркова  •  16 апреля 2017, 21:16

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана пенсионеров. В данном случае нужно еще искать утечку информации из пенсионного фонда.

Ответить
Последние новости
В Омск прибыл Благодатный огонь  •  сегодня, 21:01  •  
Православные омичи встречают светлое Христово Воскресение  •  сегодня, 12:18  •   4  •  
"Львиное сердце" против "Тигра". Омич Сарнавский потерпел поражение на АСВ 57  •  сегодня, 12:07  •   3  •  
Новорожденные медвежата из Большереченского зоопарка впервые вышли из своей берлоги  •  сегодня, 11:15  •   5  •  
На одной из омских улиц под землю провалился мусоровоз  •  сегодня, 10:39  •   5  •  
И так сойдёт. Как и чем в этом году планируют ремонтировать дороги в Омске?   •  сегодня, 10:21  •  
Еще новости
Вавилон 240x400