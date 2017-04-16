В Омске мошенница ограбила пенсионерку, пообещав увеличить ей пенсию

Мошенница позвонила 60-летней омичке и предложила увеличить пенсию. После того, как пенсионерка передала информацию о своей банковской карте, с её счета списали более 50 тыс. рублей.

В полицию обратилась 60-летняя пенсионерка, которая рассказала, что мошенники похитили у нее более 50 тыс. рублей. Выяснилось, что накануне на мобильный телефон омички позвонила женщина, представившаяся работником пенсионного фонда. Мошенница рассказала, что есть возможность увеличить пенсию, при этом назвала паспортные данные пенсионерки, а также размер её пенсионных начислений.

При этом лже-работница пояснила, что изменения возможны только после дополнительного взноса денег на счет. Пожилая женщина поверила ей и передала реквизиты банковской карты. Однако, этим все не закончилось: злоумышленница убедила пенсионерку перевести деньги еще и с карты мужа, также якобы для увеличения пенсии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские направили запросы в банк о предоставлении информации о движении денежных средств по счетам. Устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых.