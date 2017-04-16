В Омской области иномарка сбила 15-летнего подростка на мотоцикле

Накануне вечером в Одесском районе произошло ДТП. Водитель Kia Rio сбил школьника на мотоцикле. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Вчера, 15 апреля, в 21:15 в дежурную часть отдела МВД России по Одесскому району сообщили о ДТП в селе Лукьяновка Одесского района. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что 30-летний водитель автомобиля Kia Rio врезался в мотоцикл Patron Sport, когда поворачивал направо на улицу Коммунистическая.

В результате ДТП 15-летний водитель мотоцикла был доставлен в больницу с травмами. В настоящее время полиция проводит проверку.