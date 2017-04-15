В Омске у ТЦ "Континент" произошёл большой пожар
Происшествия  •  15 апреля 2017, 12:42, последнее обновление 15 апреля 2017, 12:47  •  печать

В Омске у ТЦ "Континент" произошёл большой пожар

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Горожане стали свидетелями крупного пожара, который произошёл у гипермаркета на Левом берегу. 

Накануне, 14 апреля, в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о возгорании сухой травы у ТЦ "Континент". На видеозаписи, сделанной очевидцами, можно увидеть поле, наполовину объятое огнём. По мнению омичей, пожар мог произойти из-за того, что кто-то бросил в сухую траву непотушенную сигарету.

- Несколько пожарных машин приезжали тушить поле! - сообщили очевидцы.

В ГУ МЧС по Омской области напоминают, что весной нужно уделять особое внимание пожарной безопасности. Согласно статистике, ежегодно от весенних пожаров страдает множество населённых пунктов. Омичам следует помнить, что в стране введён запрет на выжигание сухой травы на землях запаса и сельскохозяйственного назначения, а также в полосах отвода автомобильных дорог и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Теги  •  #видео #Континент #пожар #поле

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Комментарии
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Ада С  •  15 апреля 2017, 16:34

Может быть еще, что кто-то петарды пускал и от этого возгорание. Причину ведь не сообщают.

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Олег Конанов  •  15 апреля 2017, 14:13

Кто-то со спичками опять баловался. Там возле ТЦ вообще территорию не убирают, что трава по колено?

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Таисия Петрова  •  15 апреля 2017, 14:10

Такие загорания часто случаются по весне из-за отсутствия культуры у граждан, то сигарету бросят, а то специально сожгут сушняк

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