В Омске у ТЦ "Континент" произошёл большой пожар

Накануне, 14 апреля, в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о возгорании сухой травы у ТЦ "Континент". На видеозаписи, сделанной очевидцами, можно увидеть поле, наполовину объятое огнём. По мнению омичей, пожар мог произойти из-за того, что кто-то бросил в сухую траву непотушенную сигарету.

- Несколько пожарных машин приезжали тушить поле! - сообщили очевидцы.

В ГУ МЧС по Омской области напоминают, что весной нужно уделять особое внимание пожарной безопасности. Согласно статистике, ежегодно от весенних пожаров страдает множество населённых пунктов. Омичам следует помнить, что в стране введён запрет на выжигание сухой травы на землях запаса и сельскохозяйственного назначения, а также в полосах отвода автомобильных дорог и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.