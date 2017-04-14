Водитель микроавтобуса, выехавший на переезд, скончался
Происшествия  •  14 апреля 2017, 18:23, последнее обновление 14 апреля 2017, 18:52  •  печать

Водитель микроавтобуса, выехавший на переезд, скончался

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Жертвой аварии в Нововаршавском районе стал ещё один человек.

В реанимации районной ЦРБ от полученных травм скончался 57-летний водитель школьного микроавтобуса. В больницу он был доставлен в крайне тяжёлом состоянии, и врачи до последнего боролись за его жизнь.

  

По предварительным данным, мужчина стал виновником сегодняшнего столкновения грузового поезда и "Газели" с десятью школьниками. Водитель микроавтобуса выехал на регулируемый железнодорожный переезд, несмотря на красный свет семафора. На месте погибла женщина, сопровождавшая детей. Жизни школьников ничего не угрожает. Наибольшие травмы получила 9-летняя девочка, она с подозрением на сотрясение мозга и в стрессовом состоянии находится в больнице.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #ДТП #Нововаршавский район #поезд #фото

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  14 апреля 2017, 19:54

Жаль, что все так произошло, а спросить, как и почему теперь не у кого. Девочке выздоровления.

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