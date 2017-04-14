Водитель микроавтобуса, выехавший на переезд, скончался

Жертвой аварии в Нововаршавском районе стал ещё один человек.

В реанимации районной ЦРБ от полученных травм скончался 57-летний водитель школьного микроавтобуса. В больницу он был доставлен в крайне тяжёлом состоянии, и врачи до последнего боролись за его жизнь.

По предварительным данным, мужчина стал виновником сегодняшнего столкновения грузового поезда и "Газели" с десятью школьниками. Водитель микроавтобуса выехал на регулируемый железнодорожный переезд, несмотря на красный свет семафора. На месте погибла женщина, сопровождавшая детей. Жизни школьников ничего не угрожает. Наибольшие травмы получила 9-летняя девочка, она с подозрением на сотрясение мозга и в стрессовом состоянии находится в больнице.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области