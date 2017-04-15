Появилось видео с места столкновения школьного автобуса и поезда

Школьная "Газель" и грузовой поезд столкнулись вчерал, 14 апреля, днём на Каразюкском железнодорожном переезде в Нововаршавском районе. Водитель микроавтобуса выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал семафора. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В "Газели" находились два взрослых и десять учеников Нововаршавской школы-гимназии. До прибытия скорой помощи на месте погибла женщина, сопровождавшая детей. Водитель скончался в реанимации.