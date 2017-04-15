Появилось видео с места столкновения школьного автобуса и поезда
Происшествия  •  15 апреля 2017, 10:34, последнее обновление 15 апреля 2017, 11:13  •  печать

Появилось видео с места столкновения школьного автобуса и поезда

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Опубликованы видеокадры с места аварии на железнодорожном переезде.

Школьная "Газель" и грузовой поезд столкнулись вчерал, 14 апреля, днём на Каразюкском железнодорожном переезде в Нововаршавском районе. Водитель микроавтобуса выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал семафора. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В "Газели" находились два взрослых и десять учеников Нововаршавской школы-гимназии. До прибытия скорой помощи на месте погибла женщина, сопровождавшая детей. Водитель скончался в реанимации.

Теги  •  #видео #ДТП #Нововаршавский район #поезд

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Комментарии
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Анна Мишина  •  15 апреля 2017, 17:34

Не понятно о чем думал водитель. В результате сам поплатился за свои действия.

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Галина Скиба (Баранишникова)  •  15 апреля 2017, 16:07

Таких безответственных водителей, даже преступников, нельзя допускать к транспорту. И себя погубил и людей.

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