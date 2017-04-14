В Омской области по горячим следам поймали двух женщин, укравших кошелёк у пенсионерки

В Колосовском районе две женщины украли кошелёк у пенсинерки в супермаркете. По горячим следам их задержали у соседнего супермаркета.

В дежурную часть ОМВД России по Колосовскому району поступило сообщении о краже кошелька у 67-летней пенсионерки. Инцидент произошёл в одном из супермаркетов. Сумма ущерба составила 7500 рублей.

Потерпевшая рассказала полицейским, что выронила кошелёк с деньгами, когда ходила по супермаркету. Пропажу она обнаружила только у кассы, когда собиралась расплатиться за покупки. Пенсионерка обратилась к двум женщинам, находившимся в магазине, с просьбой вернуть кошелёк, поскольку она решила, что они могли его подобрать. На это омички ответили, что ничего не знают, и вышли из магазина.

С помощью камер видеонаблюдения, установленных на территории двух близлежащих супермаркетов, полицейские узнали, что подозреваемые спрятали кошелёк в карман. Затем они пошли в соседний магазин, где выбросили его в урну, а деньги поделили между собой. После чего злоумышленницы были задержаны полицейскими прямо на месте. Возбуждено уголовное дело за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Женщинам грозит до пяти лет тюрьмы.