В Омской области по горячим следам поймали двух женщин, укравших кошелёк у пенсионерки

В дежурную часть ОМВД России по Колосовскому району поступило сообщении о краже кошелька у 67-летней пенсионерки. Инцидент произошёл в одном из супермаркетов. Сумма ущерба составила 7500 рублей.
Потерпевшая рассказала полицейским, что выронила кошелёк с деньгами, когда ходила по супермаркету. Пропажу она обнаружила только у кассы, когда собиралась расплатиться за покупки. Пенсионерка обратилась к двум женщинам, находившимся в магазине, с просьбой вернуть кошелёк, поскольку она решила, что они могли его подобрать. На это омички ответили, что ничего не знают, и вышли из магазина.
С помощью камер видеонаблюдения, установленных на территории двух близлежащих супермаркетов, полицейские узнали, что подозреваемые спрятали кошелёк в карман. Затем они пошли в соседний магазин, где выбросили его в урну, а деньги поделили между собой. После чего злоумышленницы были задержаны полицейскими прямо на месте. Возбуждено уголовное дело за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Женщинам грозит до пяти лет тюрьмы.
Пенсионерки такие простодушные, что кошельки свои носят в карманах или сумках без замка. Да и подозреваемые недальновидные: во всех супермаркетах есть видеокамеры, а все равно рискнули и не хотели отдавать. А ведь сами могли оказаться на месте пострадавшей.