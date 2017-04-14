Омские полицейские задержали педофила, изнасиловавшего 9-летнюю девочку
Происшествия  •  14 апреля 2017, 12:20, последнее обновление 14 апреля 2017, 12:24  •  печать

Омские полицейские задержали педофила, изнасиловавшего 9-летнюю девочку

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В Омске задержали рецидивиста-педофила, напавшего на 9-летнюю девочку у школы. Выяснилось, что он вышел из тюрьмы месяц назад.

13 апреля около 16:00 недалеко от образовательной школы в Ленинском округе мужчина напал на 9-летнюю девочку и изнасиловал её. СК РФ по Омской области возбудил уголовное дело по пункту "б" части четвёртой статьи 131 и пункту "б" части четвёртой статьи 132 УК РФ.

Благодаря сотрудничеству следственных органов и подразделений уголовного розыска УМВД России по Омской области подозреваемый был задержан в течение суток. Утром 14 апреля оперативники задержали его в квартире знакомой на улице 10-й Чередовой, пишет пресс-служба УМВД России по Омской области.

По информации пресс-службы СУ СК России по Омской области, подозреваемым оказался 42-летний житель Калачинска, который месяц назад вышел из тюрьмы, где он отбывал наказание за изнасилование. В настоящее время в отношении него избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги  •  #девочка #изнасилование #педофил #рецидивист #уголовное дело

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