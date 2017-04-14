Вооружённый мужчина напал на омского сотрудника Росгвардии
Происшествия  •  14 апреля 2017, 11:49, последнее обновление 14 апреля 2017, 12:19  •  печать

Вооружённый мужчина напал на омского сотрудника Росгвардии

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Силовику пришлось применить оружие против сельчанина, ранившего его ножом.

Инцидент произошёл сегодня, 14 апреля, около семи часов утра в Черлаке. В управление Росгвардии поступил звонок о том, что пьяный мужчина устроил беспорядки на улице. На место прибыл наряд вневедомственной охраны.

Буйный мужчина был одет в камуфляж, с собой имел рюкзак. Увидев правоохранителей, он выхватил нож и кинулся на старшего группы задержания, выходившего из машины. Сотрудник Росгвардии сначала предупредил о применении оружия, а потом выстрелил в воздух. Нападавшего это не остановило, он ранил гвардейца в бедро. Чтобы обезвредить мужчину, пришлось применить оружие.

Для оказания помощи задержанному была вызвана бригада скорой помощи и доложено руководству территориального органа. Незамедлительно из Омска в п. Черлак выехал начальник Управления Росгвардии по Омской области полковник Естай Джангунаков, который на месте приступил к разбирательству в обстоятельствах произошедшего, - сообщили в пресс-службе местного управления Росгвардии.

По предварительным данным, применение оружия сотрудником Росгвардии было правомерно. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Теги  •  #нож #оружие #Росгвардия #Черлак

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Комментарии
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Марина  •  14 апреля 2017, 13:46

Главное, гвардеец обезвредил нападавшего и случайные люди не пострадали. Поражает, к чему приводит пьянство.

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Леонид Портнов  •  14 апреля 2017, 12:35

Как гром среди ясного неба. Хорошо, что все остались живыми. Но как всегда проблема в водке.

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Владимир Семенов  •  14 апреля 2017, 12:15

Жаль, что пострадал гвардеец. Надеюсь, ранение было не слишком серьезным.

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