В Омске 20-летний экстремист отправится под суд
Происшествия  •  14 апреля 2017, 10:40, последнее обновление 14 апреля 2017, 10:45  •  печать

В Омске 20-летний экстремист отправится под суд

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Направлено в суд уголовное дело в отношении 20-летнего омича. Он обвиняется в публикации экстремистских материалов в одной из социальных сетей.

Прокуратура Кировского округа города Омска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины. Он обвиняется в возбуждении ненависти с помощью публикаций в интернете.

Установлено, что 27 марта 2015 года омич разместил в одной из соцсетей материалы, направленные на унижение достоинства людей по признакам расы и происхождения. Запрещённые материалы находились в открытом доступе.

Вину в совершении преступления местный житель не признал, ссылаясь на то, что не разделяет подобных взглядов, а его аккаунт в социальной сети был взломан неизвестными лицами, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Теги  •  #соцсеть #суд #уголовное дело #экстремизм

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