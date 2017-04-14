В Омске 20-летний экстремист отправится под суд

Направлено в суд уголовное дело в отношении 20-летнего омича. Он обвиняется в публикации экстремистских материалов в одной из социальных сетей.

Прокуратура Кировского округа города Омска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины. Он обвиняется в возбуждении ненависти с помощью публикаций в интернете.

Установлено, что 27 марта 2015 года омич разместил в одной из соцсетей материалы, направленные на унижение достоинства людей по признакам расы и происхождения. Запрещённые материалы находились в открытом доступе.

Вину в совершении преступления местный житель не признал, ссылаясь на то, что не разделяет подобных взглядов, а его аккаунт в социальной сети был взломан неизвестными лицами, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.