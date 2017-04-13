Омич спилил дорожный знак и попытался сдать в металлолом

Сотрудники Росгвардии задержали омича, который днём нёс по улице дорожный знак. Оказалось, что мужчина спилил его на пересечении улиц 8-я Линия и Красных Зорь и направлялся в металлоприёмник.

12 апреля около 12:00 экипаж вневедомственной охраны патрулировал улицы в Центральном округе. На улице красных Зорь сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который тащил в сторону пункта приёма металла дорожный знак на четырёхметровой стойке, сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики остановили мужчину, чтобы узнать, что происходит. По словам задержанного, бесхозный знак долгое время лежал на обочине дороги, поэтому предприимчивый омич решил сдать его в металлолом. Однако при осмотре стойки дорожного знака специалисты заметили свежие следы спила, а также отметили, что дорожный знак чистый, что противоречило заявлениям омича.

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции для разбирательства, а сами начали искать, откуда был похищен дорожный знак. Следы демонтажа дорожного знака были обнаружены на пересечении улиц 8-я Линия и Красных Зорь в направлении 20 лет РККА.

Отметим, что спиленный знак обозначал сужение дороги, тем самым предупреждая водителей о приближении к опасному участку пути. Его отсутствие могло спровоцировать аварию.