Омич спилил дорожный знак и попытался сдать в металлолом
Происшествия  •  13 апреля 2017, 17:11  •  печать

Омич спилил дорожный знак и попытался сдать в металлолом

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Сотрудники Росгвардии задержали омича, который днём нёс по улице дорожный знак. Оказалось, что мужчина спилил его на пересечении улиц 8-я Линия и Красных Зорь и направлялся в металлоприёмник.

12 апреля около 12:00 экипаж вневедомственной охраны патрулировал улицы в Центральном округе. На улице красных Зорь сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который тащил в сторону пункта приёма металла дорожный знак на четырёхметровой стойке, сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики остановили мужчину, чтобы узнать, что происходит. По словам задержанного, бесхозный знак долгое время лежал на обочине дороги, поэтому предприимчивый омич решил сдать его в металлолом. Однако при осмотре стойки дорожного знака специалисты заметили свежие следы спила, а также отметили, что дорожный знак чистый, что противоречило заявлениям омича.

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции для разбирательства, а сами начали искать, откуда был похищен дорожный знак. Следы демонтажа дорожного знака были обнаружены на пересечении улиц 8-я Линия и Красных Зорь в направлении 20 лет РККА.

Отметим, что спиленный знак обозначал сужение дороги, тем самым предупреждая водителей о приближении к опасному участку пути. Его отсутствие могло спровоцировать аварию.

Теги  •  #дорожный знак #полиция #Росгвардия

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  13 апреля 2017, 19:04

Это просто наглость! Интересно узнать, знак приняли бы в пункте приема или завернули мужика?

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Светлана Владимирова  •  13 апреля 2017, 18:34

Такие случаи вообще не так и редки. Злоумышленники точно не будут думать о возможных авариях.

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