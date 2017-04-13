Начальника отдела Тарского лесничества будут судить за покрывательство "чёрных лесорубов"
Происшествия  •  13 апреля 2017, 16:08, последнее обновление 13 апреля 2017, 16:54  •  печать

Начальника отдела Тарского лесничества будут судить за покрывательство "чёрных лесорубов"

Автор:

Чиновник, выявив незаконную рубку деревьев в Тарском районе Омской области, занизил причинённый государству ущерб. В итоге "чёрные лесорубы" избежали уголовного дела.

Тарский межрайонный прокурор Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела Тарского лесничества Николая Каменецкого. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает омская прокуратура. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведённой Тарской межрайонной прокуратурой после вышедшего в свет на телеканале "Продвижение" репортажа о незаконной вырубке деревьев на археологическом объекте "Могильник Айткулово-II".

Следствие установило, что с 29 июля по 1 августа 2016 года Каменецкий, занимая вышеуказанную должность, обнаружил незаконную вырубку 56 деревьев в квартале 19 урочища "Бывшее ОПХ имени Фрунзе" Тарского участкового лесничества. Чтобы не привлекать виновного к уголовной ответственности, он указал в документах 4,6 тыс. руб. причинённого ущерба вместо 260 тыс. руб. Также он записал ложную информацию о вырубке всего 1 сосны и 1 берёзы.

После этого обвиняемый составил протокол об административном правонарушении и вынес постановление, чтобы наказание назначили человеку, который якобы совершил незаконную вырубку. При этом он лично поставил подписи от имени указанного лица и заверил документы печатью. В результате факт незаконной вырубки 56 деревьев был скрыт. 

Свою вину в совершении должностного преступления Николай Каменецкий признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Теги  •  #видео #незаконная вырубка деревьев #прокуратура #суд #уголовное дело #укрывательство

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске около 40 домов остались без воды из-за прорыва трубопровода  •  сегодня, 17:57
Новый мусорный полигон в Омской области появится не раньше конца 2019 года  •  сегодня, 17:51
Правительство Омской области: "Снятие Гребенщикова не должно повлиять на ход выборов мэра"  •  сегодня, 17:38
Владимир Соботка продолжил свою голевую серию в НХЛ  •  сегодня, 17:23  •   1
Суд не усмотрел коррупции в сокращении общественного транспорта Омска  •  сегодня, 17:05
Вице-губернатор Гребенщиков снялся с выборов мэра Омска  •  сегодня, 16:37
Еще новости
Дача весна 240Х400