Омич выбросил деньги за украденный и проданный прохожему мобильный

В Кировском округе экипаж патрульно-постовой службы помог задержать злоумышленника, укравшего телефон у омича. Подозреваемый продал похищенный телефон прохожему, а деньги выбросил, опасаясь погони.

Экипаж патрульно-постовой службы увидел группу бегущих омичей, когда ехал по улице Комкова в Кировском округе. Выяснилось, что компания молодых людей пыталась догнать злоумышленника, который похитил мобильный телефон стоимостью 7200 рублей.

По словам свидетелей, вор скрылся в гостинице на улице Дианова. Полицейские вошли в здание и разыскали подозреваемого, который прятался в кабинете администратора. Похитителем оказался 31-летний житель посёлка Горячий Ключ.

Установлено, что в магазине злоумышленник незаметно достал из куртки потерпевшего мобильный телефон и убежал. Сразу после кражи он продал смартфон прохожему за 1800 рублей. Однако в итоге деньги он выбросил, испугавшись погони.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.