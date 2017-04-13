Омич выбросил деньги за украденный и проданный прохожему мобильный

Экипаж патрульно-постовой службы увидел группу бегущих омичей, когда ехал по улице Комкова в Кировском округе. Выяснилось, что компания молодых людей пыталась догнать злоумышленника, который похитил мобильный телефон стоимостью 7200 рублей.
По словам свидетелей, вор скрылся в гостинице на улице Дианова. Полицейские вошли в здание и разыскали подозреваемого, который прятался в кабинете администратора. Похитителем оказался 31-летний житель посёлка Горячий Ключ.
Установлено, что в магазине злоумышленник незаметно достал из куртки потерпевшего мобильный телефон и убежал. Сразу после кражи он продал смартфон прохожему за 1800 рублей. Однако в итоге деньги он выбросил, испугавшись погони.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.
Шустрый воришка, украл телефон и сразу умудрился его продать. Думаю, что опыт у него в этом деле приличный, хорошо хоть полиция оперативно сработала.
Отлично сработано. Кражи мобильников нечасто раскрываются.
Что это за прохожий, что покупает с рук на улице мобильники)
А что это за вор, который продает украденное, а потом выбрасывает деньги? дурак какой-то, что ли? Хотя деньги, наверное, он уже кому-то отдал, а сказал просто, что выбросил.