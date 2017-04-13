У омички украли сумку с планшетом, пока она выходила из поезда на перрон

36-летнюю омичку ограбили, пока она ехала в поезде. Подозреваемым оказался 53-летний рецидивист. Мужчину задержали, а похищенное имущество вернули владелице.

К дежурным полицейским на станции Называевская Омского линейного управления МВД России обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что у неё украли сумочку, в которой находился планшетный компьютер и деньги, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Женщина объяснила, что на несколько минут выходила из электропоезда на перрон, оставив свои сумки без присмотра на сиденье. Приехав в областной центр, она взяла свои вещи и заметила, что лежащий под ними клатч пропал. В полицию она пришла на следующий день, после того, как приехала домой.

В ходе разыскных мероприятий транспортные полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 53-летний рецидивист. Дома у подозреваемого были обнаружены и изъяты похищенные вещи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Личные вещи возвращены потерпевшей.