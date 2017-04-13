Силовики задержали наркокурьера в Омской области

На автовокзале в посёлке Черлак сотрудники ФСБ России по Омской области задержали мужчину, перевозившего спайс. Возбуждено уголовное дело.

Во время проверки документов на автовокзале в посёлке Черлак силовики задержали жителя Омской области. При личном досмотре у него обнаружили пакет с веществом серого цвета.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области, согласно заключению экспертов, найденное вещество - это наркотик спайс. Общий вес запрещённого порошка составил 0,4 грамма.

В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 228 УК РФ за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотиков. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет тюрьмы.