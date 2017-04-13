В центре Омска водитель сбил 15-летнего велосипедиста
Происшествия  •  13 апреля 2017, 10:00, последнее обновление 13 апреля 2017, 10:08  •  печать

В центре Омска водитель сбил 15-летнего велосипедиста

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57-летний водитель Hyundai сбил школьника на улице Ленина. ДТП произошло, когда 15-летний велосипедист поворачивал на улицу Разина.

12 апреля в 17:20 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Ленина. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель автомобиля Hyundai ехал по улице Ленина со стороны улицы Лермонтова в направлении Ленинградской площади. В районе дома № 45 он сбил 15-летнего велосипедиста, который ехал по встречной полосе на улице Ленина со стороны Ленинградской площади.

Инцидент произошёл в тот момент, когда школьник решил повернуть направо на улицу Разина. Подростка осмотрели медики и отпустили. Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Теги  •  #велосипедист #ДТП #школьник

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