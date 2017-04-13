В Омской области Daewoo Matiz угодил в болото

Накануне в районе посёлка Любино с трассы вылетел Daewoo Matiz. Малолитражка оказалась по колёса в воде. Автомобиль пришлось вытаскивать представителям МЧС.
В комментариях свидетели сообщают, что находившаяся за рулём Daewoo Matiz девушка не справилась с управлением. Пользователи социальных сетей шутят, что так она хотела срезать путь до пункта назначения.
Аккуратнее надо, а то последствия могли быть намного серьезнее. Девушке еще очень повезло.
Хорошо что только такие последствия, грязь отмоется, лишь бы девушка не пострадала, да и опыт приобрела вождения теперь