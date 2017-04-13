В Омской области Daewoo Matiz угодил в болото
Происшествия  •  13 апреля 2017, 08:27, последнее обновление 13 апреля 2017, 10:16  •  печать

В Омской области Daewoo Matiz угодил в болото

Автор:

Девушка на автомобиле узбекского производства вылетела с трассы.

Накануне в районе посёлка Любино с трассы вылетел Daewoo Matiz. Малолитражка оказалась по колёса в воде. Автомобиль пришлось вытаскивать представителям МЧС.

 

В комментариях свидетели сообщают, что находившаяся за рулём Daewoo Matiz девушка не справилась с управлением. Пользователи социальных сетей шутят, что так она хотела срезать путь до пункта назначения.

Теги  •  #авария #ДТП

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктор Монин  •  13 апреля 2017, 09:03

Аккуратнее надо, а то последствия могли быть намного серьезнее. Девушке еще очень повезло.

Ответить
Лариса Савельева  •  13 апреля 2017, 09:00

Хорошо что только такие последствия, грязь отмоется, лишь бы девушка не пострадала, да и опыт приобрела вождения теперь

Ответить
Последние новости
В ОмГТУ будут готовить кадры для ПО "Полёт"  •  сегодня, 12:53
Последние звонки в омских школах традиционно прозвенят 25 мая  •  сегодня, 11:56  •   1
Омский дизайнер представила коллекцию одежды на Неделе моды в Риме  •  сегодня, 11:50
Законодательное собрание Омской области рассмотрит антикоррупционный закон  •  сегодня, 11:40
LIVE: "Всемирная выставка кошек - 2017"  •  сегодня, 11:23  •    •  Live
Омску не дают денег на отслеживание выбросов десятков вредных веществ  •  сегодня, 11:20  •   1
Еще новости
Дача весна 240Х400