В Омской области Daewoo Matiz угодил в болото

Девушка на автомобиле узбекского производства вылетела с трассы.

Накануне в районе посёлка Любино с трассы вылетел Daewoo Matiz. Малолитражка оказалась по колёса в воде. Автомобиль пришлось вытаскивать представителям МЧС.

В комментариях свидетели сообщают, что находившаяся за рулём Daewoo Matiz девушка не справилась с управлением. Пользователи социальных сетей шутят, что так она хотела срезать путь до пункта назначения.