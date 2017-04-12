В Омске двое парней помогли задержать пьяного таксиста
Происшествия  •  12 апреля 2017, 18:05, последнее обновление 12 апреля 2017, 18:05  •  печать

В Омске двое парней помогли задержать пьяного таксиста

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Руководство регионального ГИБДД выразило благодарность неравнодушным омичам, задержавшим пьяного таксиста в центре Омска. Молодые люди отобрали у водителя ключи и вызвали полицейских, после чего передали нарушителя в руки сотрудников ГИБДД.

11 апреля около 0:00 в центре города в районе дома № 22 по улице Ленина молодые омичи сидели в автомобиле возле гостиницы "Ibis Сибирь Омск". В это время они обратили внимание на машину службы такси, которая наехала на бордюр и остановилась, пишет пресс-служба УГИБДД России по Омской области.

Из автомобиля, шатаясь, вышел водитель. Чтобы точно убедиться, что мужчина пьян, парни попросили мужчину довезти их до другой улицы, на что водитель ответил согласием и стал садиться за руль. Однако молодые люди не позволили ему управлять автомобилем и забрали у него ключи. На такие действия со стороны омичей таксист отреагировал агрессивно.

После этого мужчина закрыл автомобиль и попытался скрыться. Молодые люди пошли за ним следом, а также вызывали полицию. Оставшиеся у машины две девушки дождались приезда сотрудников и ГИБДД и, созвонившись с парнями, рассказали, где находится нарушитель. Позже таксист был задержан.

Согласно информации ГИБДД, 29-летний мужчина был без прав, а также отказался от медицинского освидетельствования. Ранее этот водитель трижды привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. В настоящее время проводится проверка в рамках части первой ст. 264 УК РФ.

Руководство ГИБДД УМВД России по Омской области выразило благодарность неравнодушным омичам за задержание водителя, создававшего опасность жизни и здоровью граждан.

Теги  •  #ГИБДД #пьяный водитель #такси

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  12 апреля 2017, 19:32

И правильно сделали, молодцы! Это невероятно, ему возить людей, а он пьян. Вот бы мог натворить дел.

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Мирослав В-ов  •  12 апреля 2017, 18:49

Все-таки у нас мягкое наказание за езду в нетрезвом виде. Ну что это?! Три раза ловили и все равно продолжает кататься "подшофе".

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