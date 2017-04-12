Омич украл у пенсионера гараж и сдал его в металлолом
Происшествия  •  12 апреля 2017, 17:08, последнее обновление 12 апреля 2017, 17:12  •  печать

Омич украл у пенсионера гараж и сдал его в металлолом

Автор:

В полиции расследуется уголовное дело, связанное с кражей металлического гаража в Кировском округе. Накануне оперативники задержали 31-летнего подозреваемого.

В органы внутренних дел обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что ему принадлежит гаражный бокс на улице Крупской. В начале апреля он не обнаружил металлическое сооружение на прежнем месте. Омич оценил ущерб в 80 тыс. руб.

Оперативники разыскали компанию, которая занималась перевозкой гаража. Опросив работников фирмы, полицейские установили личность мужчины, вызывавшего в тот день эвакуатор. Подозреваемого задержали недалеко от дома и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что злоумышленник всё спланировал заранее: он давно обратил внимание на старый гараж, составил фиктивный договор купли-продажи на свое имя и сменил замки на входной двери, чтобы отвести от себя подозрения.

Похищенный гараж он отвёз в пункт приёма металлолома в Кировском округе и сдал за 20 тыс. руб. Находившиеся в гараже мебель, личные вещи и строительные материалы похититель выбросил. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Теги  •  #гаражный бокс #кража #пенсионер

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Светлана Владимирова  •  12 апреля 2017, 18:31

И хочется же возиться с такой махиной? А что гараж так легко было сдвинуть с места?

Ответить
Последние новости
Дачный посёлок в границах Омска затопило водой с полигона для вывоза снега  •  сегодня, 18:03
В Омской области в 2018 году газифицируют Называевск  •  сегодня, 17:50
В Омске начали судить экс-замминистра Аркадия Соловьёва  •  сегодня, 17:19
Осуждённую за мошенничество омскую бизнес-леди будут судить за уклонение от уплаты налогов  •  сегодня, 17:10  •   2
Омичи разобьют три сквера своими руками  •  сегодня, 16:49
В Омске приземлился спецборт из Москвы  •  сегодня, 16:27
Еще новости
Загрузка...
Вавилон 240x400