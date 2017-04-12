Омич украл у пенсионера гараж и сдал его в металлолом

В органы внутренних дел обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что ему принадлежит гаражный бокс на улице Крупской. В начале апреля он не обнаружил металлическое сооружение на прежнем месте. Омич оценил ущерб в 80 тыс. руб.

Оперативники разыскали компанию, которая занималась перевозкой гаража. Опросив работников фирмы, полицейские установили личность мужчины, вызывавшего в тот день эвакуатор. Подозреваемого задержали недалеко от дома и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что злоумышленник всё спланировал заранее: он давно обратил внимание на старый гараж, составил фиктивный договор купли-продажи на свое имя и сменил замки на входной двери, чтобы отвести от себя подозрения.

Похищенный гараж он отвёз в пункт приёма металлолома в Кировском округе и сдал за 20 тыс. руб. Находившиеся в гараже мебель, личные вещи и строительные материалы похититель выбросил. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.