Школьники избили и ограбили 29-летнего омича
Происшествия  •  12 апреля 2017, 15:12, последнее обновление 12 апреля 2017, 15:12  •  печать

Школьники избили и ограбили 29-летнего омича

Автор:

Ночью в Амурском посёлке мужчина познакомился с группой подростков. Некоторое время спустя, когда мужчина и школьники были пьяны, несовершеннолетние избили омича и забрали у него мобильный, деньги и банковскую карту.

В полицию с заявлением пришёл 29-летний житель Центрального округа, который рассказал, что у него украли сотовый телефон, деньги и банковскую карту. Сумма ущерба составила 8 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска узнали, что ночью на улице 27-й Северной мужчина познакомился с подростками и стал с ними выпивать. Через некоторое время компания перебралась в квартиру на улице Завертяева, в которой жил друг одного из школьников.

Подростки воспользовались опьянением омича, избили его и забрали имущество. На следующий день школьников 2001-2002 года рождения задержали прямо на учебе. В полиции они признались, что запомнили ПИН-код карты, когда потерпевший снимал деньги в банкомате, после чего сняли все средства с карты.

Полицейские составили административные протоколы за распитие алкоголя на улице, а также поставили школьников на профилактический учёт в отдел по делам несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.

Теги  •  #алкоголь #несовершеннолетние правонарушители #постановка на учет #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Алёна Ярошевич  •  12 апреля 2017, 15:33

Здесь был конкретный умысел, зачем тогда подсматривать и запоминать пин код от карточки? Возможно это не первое подобное "дело" у данных школьников.

Ответить
Последние новости
Дачный посёлок в границах Омска затопило водой с полигона для вывоза снега  •  сегодня, 18:03
В Омской области в 2018 году газифицируют Называевск  •  сегодня, 17:50
В Омске начали судить экс-замминистра Аркадия Соловьёва  •  сегодня, 17:19
Осуждённую за мошенничество омскую бизнес-леди будут судить за уклонение от уплаты налогов  •  сегодня, 17:10  •   2
Омичи разобьют три сквера своими руками  •  сегодня, 16:49
В Омске приземлился спецборт из Москвы  •  сегодня, 16:27
Еще новости
Загрузка...
Вавилон 240x400