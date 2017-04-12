Школьники избили и ограбили 29-летнего омича

Ночью в Амурском посёлке мужчина познакомился с группой подростков. Некоторое время спустя, когда мужчина и школьники были пьяны, несовершеннолетние избили омича и забрали у него мобильный, деньги и банковскую карту.

В полицию с заявлением пришёл 29-летний житель Центрального округа, который рассказал, что у него украли сотовый телефон, деньги и банковскую карту. Сумма ущерба составила 8 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска узнали, что ночью на улице 27-й Северной мужчина познакомился с подростками и стал с ними выпивать. Через некоторое время компания перебралась в квартиру на улице Завертяева, в которой жил друг одного из школьников.

Подростки воспользовались опьянением омича, избили его и забрали имущество. На следующий день школьников 2001-2002 года рождения задержали прямо на учебе. В полиции они признались, что запомнили ПИН-код карты, когда потерпевший снимал деньги в банкомате, после чего сняли все средства с карты.

Полицейские составили административные протоколы за распитие алкоголя на улице, а также поставили школьников на профилактический учёт в отдел по делам несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.