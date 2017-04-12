Житель Омской области пойдёт под суд за взрыв машины экс-судьи
Происшествия  •  12 апреля 2017, 13:11, последнее обновление 12 апреля 2017, 13:14  •  печать

Житель Омской области пойдёт под суд за взрыв машины экс-судьи

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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 53-летнего Виктора Шумова. Он обвиняется в покушении на жизнь бывшего судьи.

Первый заместитель прокурора Омской области 10 апреля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего Виктора Шумова. Мужчина обвиняется в покушении на жизнь бывшего судьи Большереченского районного суда, умышленном повреждении чужого имущества, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов, сообщает пресс-служба СК РФ по Омской области.

По версии следствия, Шумов знал, что экс-судья посоветовал местному жителю пойти в полицию с заявлением, по которому впоследствии пасынок Шумова был бы привлечен к уголовной ответственности за разбой и другие преступления.

В ночь с 25 на 26 апреля 2016 года обвиняемый решил отомстить, поэтому установил под днище автомобиля судьи ручную гранату и взрыватель. 26 апреля около 8:00 69-летний судья завёл автомобиль и начал ехать задним ходом. В это время сработало взрывное устройство, из-за чего экс-судья получил оскольчато-взрывную травму руки. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.

Также во время взрыва пострадал автомобиль. Сумма ущерба поставила 126 тыс. руб. Кроме того, Шумов незаконно купил, хранил и носил боеприпасы - 45 патронов к нарезному огнестрельному оружию, которые изъяли при обыске.

Свою вину обвиняемый не признал. В настоящее время уголовное дело будет отправлено в Большереченский районный суд.

Теги  •  #взрыв #прокуратура #следственный комитет #судья #уголовное дело

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