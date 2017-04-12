В Омске мошенницы похитили золото у дочери уборщицы "Транснефти"

Незнакомки подошли к девушке на улице и сказали, что на ней порча. Чтобы снять "заклятье", студентка отдала мошенницам золотые украшения стоимостью 60 тыс. руб.

Накануне в полицию Кировского округа обратилась женщина, которая работает уборщицей в АО "Транснефть". Как пишет "Вечерний Омск", днём на улице Суворова к её 19-летней дочери, которая учится в ОмГТУ, подошли две незнакомые женщины. Они сказали девушке, что на неё наведена порча.

Незнакомки попросили омичку отдать им все золотые украшения, чтобы провести ритуал по снятию "заклятья". Когда девушка пришла в себя, мошенницы успели скрыться вместе с золотом, общая стоимость которого составила 60 тыс. руб.

По факту мошенничества проводится проверка, ведутся поиски злоумышленниц.