В Омске мошенницы похитили золото у дочери уборщицы "Транснефти"
Происшествия  •  12 апреля 2017, 11:30, последнее обновление 12 апреля 2017, 11:32  •  печать

В Омске мошенницы похитили золото у дочери уборщицы "Транснефти"

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Незнакомки подошли к девушке на улице и сказали, что на ней порча. Чтобы снять "заклятье", студентка отдала мошенницам золотые украшения стоимостью 60 тыс. руб.

Накануне в полицию Кировского округа обратилась женщина, которая работает уборщицей в АО "Транснефть". Как пишет "Вечерний Омск", днём на улице Суворова к её 19-летней дочери, которая учится в ОмГТУ, подошли две незнакомые женщины. Они сказали девушке, что на неё наведена порча.

Незнакомки попросили омичку отдать им все золотые украшения, чтобы провести ритуал по снятию "заклятья". Когда девушка пришла в себя, мошенницы успели скрыться вместе с золотом, общая стоимость которого составила 60 тыс. руб.

По факту мошенничества проводится проверка, ведутся поиски злоумышленниц.

Теги  •  #золото #мошенничество #порча

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