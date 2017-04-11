Под Омском "девятка" врезалась в грузовик, четверо погибли

Сегодня, 11 апреля, около 17:00 часов на встречную полосу автодороги выехала машина "ВАЗ - 21093", двигавшаяся в сторону Омска. Легковушка столкнулась с грузовиком МАН.

Удар был такой силы, что все, находившиеся в "девятке", погибли на месте - 27-летний водитель, две женщины и ребёнок. Личности трёх пассажиров сейчас устанавливаются. Мужчина и две женщины, находившиеся в грузовике, госпитализированы. Все обстоятельства аварии ещё предстоит установить в ходе начатой проверки, сообщает пресс-служба омского УМВД России.