Под Омском "девятка" врезалась в грузовик, четверо погибли
Происшествия  •  11 апреля 2017, 20:44, последнее обновление 11 апреля 2017, 20:51  •  печать

Под Омском "девятка" врезалась в грузовик, четверо погибли

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Страшная авария произошла на трассе Тюмень - Омск.

Сегодня, 11 апреля, около 17:00 часов на встречную полосу автодороги выехала машина "ВАЗ - 21093", двигавшаяся в сторону Омска. Легковушка столкнулась с грузовиком МАН. 

Удар был такой силы, что все, находившиеся в "девятке", погибли на месте - 27-летний водитель, две женщины и ребёнок. Личности трёх пассажиров сейчас устанавливаются. Мужчина и две женщины, находившиеся в грузовике, госпитализированы. Все обстоятельства аварии ещё предстоит установить в ходе начатой проверки, сообщает пресс-служба омского УМВД России.

Теги  •  #авария #ДТП #трасса Омск-Тюмень #фото

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Комментарии
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Виктор Монин  •  11 апреля 2017, 21:11

Страшно смотреть на эти кадры с места аварии. Все маневры на трассе нужно совершать крайне осторожно.

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