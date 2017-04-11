Похитители автозапчастей ограбили автомобиль, пока его владелец работал на вахте

Два омича ограбили Volkswagen‎ в Кировском округе. Они сняли с автомобиля колёса и вынесли из салона автомагнитолу. Кража произошла в то время, когда владелец авто был на вахте.

Ночью 10 апреля сотрудники ППС патрулировали улицы в Кировском округе. В это время они обратили внимание на двух омичей, которые попытались скрыться, как только увидели полицейскую машину. Один из инспекторов тут же побежал вслед за злоумышленниками и задержал их. При визуальном осмотре полицейский обнаружил у них в руках болты от литых дисков и моток проводов.

Сотрудники патрульно-постовой службы установили, что задержанные открутили все колеса у автомобиля Volkswagen‎, припаркованного у дома на улице Фугенфирова, а также похитили из салона автомагнитолу. Одно колесо полицейские нашли спрятанным в ста метрах от иномарки, проигрыватель же был изъят при личном досмотре. Эксперты осмотрели машину и обнаружили в замочной скважине задней двери обломок металлического предмета. Это позволило предположить, что для проникновения внутрь злоумышленники использовали нож.

Оперативники связались с владельцем Volkswagen‎ и выяснили, что мужчина второй месяц находится на вахте, а за авто присматривает супруга потерпевшего. В полиции женщина написала заявление и оценила ущерб в 17 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело. Отметим, что подозреваемые - 20-летний омич 19-летний житель села Красноярка - ранее не судимы. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.