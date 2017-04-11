СК начал проверку из-за нападения пьяного омича на бригаду скорой
Происшествия  •  11 апреля 2017, 12:30  •  печать

СК начал проверку из-за нападения пьяного омича на бригаду скорой

Автор:

В Омске Следственный комитет начал проверку из-за информации, появившейся в СМИ о нападении на бригаду скорой помощи.

Следственный комитет РФ по Омской области проводит доследственную проверку по сообщениям региональных СМИ о том, что мужчина напал на членов бригады скорой.

По предварительным данным, вечером 8 апреля пьяный омич находился вместе со своим знакомым, когда тому оказывали медицинскую помощь. Мужчина начал оскорблять прибывших женщин-медиков, после чего врач и фельдшер ушли из квартиры и спустились к служебному автомобилю.

Однако пьяный мужчина пошёл следом и продолжил их оскорблять. Тогда на защиту медиков встал водитель скорой, однако агрессивный омич напал на водителя и причинил ему телесные повреждения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги  •  #доследственная проверка #скорая помощь #следственный комитет

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Алёна Ярошевич  •  11 апреля 2017, 12:34

Должен быть очень строгий закон о наказании за нецензурную брань в сторону медиков, да и полицию не мешало бы сразу вызвать. Почему до сих пор у медперсонала на скорой помощи нет шокеров?

Ответить
Последние новости
Всероссийские соревнования по фигурному катанию пройдут в Омске на выходных  •  сегодня, 17:30
В Омске закрыли правительственный журнал "Это спорт"  •  сегодня, 17:15
Выборы мэра Омска: 17 согласованных мужчин  •  сегодня, 17:09
Омичи продолжают бронировать туры в Турцию, несмотря на информацию о запрете чартеров  •  сегодня, 16:50
На субботник в Советском округе Омска выйдет 28 тысяч человек  •  сегодня, 16:08
17-летнему омичу грозит тюремный срок за то, что он не ночевал дома  •  сегодня, 16:00  •   1
Еще новости
Вавилон 240x400