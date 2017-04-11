СК начал проверку из-за нападения пьяного омича на бригаду скорой

В Омске Следственный комитет начал проверку из-за информации, появившейся в СМИ о нападении на бригаду скорой помощи.

Следственный комитет РФ по Омской области проводит доследственную проверку по сообщениям региональных СМИ о том, что мужчина напал на членов бригады скорой.

По предварительным данным, вечером 8 апреля пьяный омич находился вместе со своим знакомым, когда тому оказывали медицинскую помощь. Мужчина начал оскорблять прибывших женщин-медиков, после чего врач и фельдшер ушли из квартиры и спустились к служебному автомобилю.

Однако пьяный мужчина пошёл следом и продолжил их оскорблять. Тогда на защиту медиков встал водитель скорой, однако агрессивный омич напал на водителя и причинил ему телесные повреждения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.