Омский Минздрав проверит обстоятельства гибели школьницы от лидокаина

Как удалось выяснить "Омск Здесь", в министерстве здравоохранения Омской области намерены провести собственную проверку по факту гибели 10-летней девочки в городской детской клинической больнице № 3 от укола лидокаина. Проверка будет проведена после того, как в Минздрав поступят все необходимые документы. Сейчас с бумагами работают следователи.

Напомним, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки после укола лидокаина. Ребёнок после начавшейся аллергической реакции был помещён в искусственную кому, но 8 апреля, несмотря на усилия врачей, скончался.