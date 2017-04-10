Омский Минздрав проверит обстоятельства гибели школьницы от лидокаина
Происшествия  •  10 апреля 2017, 14:50, последнее обновление 10 апреля 2017, 15:18  •  печать

Омский Минздрав проверит обстоятельства гибели школьницы от лидокаина

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Министерство здравоохранения Омской области намерено провести собственную проверку по факту гибели 10-летней девочки от укола лидокаина.

Как удалось выяснить "Омск Здесь", в министерстве здравоохранения Омской области намерены провести собственную проверку по факту гибели 10-летней девочки в городской детской клинической больнице № 3 от укола лидокаина. Проверка будет проведена после того, как в Минздрав поступят все необходимые документы. Сейчас с бумагами работают следователи.

Напомним, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки после укола лидокаина. Ребёнок после начавшейся аллергической реакции был помещён в искусственную кому, но 8 апреля, несмотря на усилия врачей, скончался.

Теги  •  #смерть #школьница

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