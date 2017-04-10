В Омске СК возбудил уголовное дело из-за смерти девочки от укола лидокаина

В Омске 10-летняя школьница погибла из-за халатности медиков. Врач поставил ребёнку укол, из-за которого девочка впала в кому, а затем умерла. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Омске Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки, которая погибла из-за халатности врачей. Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведённой из-за информации, появившейся в СМИ.

По версии следствия, во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 10-летняя омичка впала в кому после укола лидокаина. Девочка впала в кому из-за сильной аллергической реакции, возможность появления которой не была проверена врачами.

Утром 8 апреля ребёнок скончался. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.