В Омске СК возбудил уголовное дело из-за смерти девочки от укола лидокаина
Происшествия  •  10 апреля 2017, 11:17, последнее обновление 10 апреля 2017, 13:56  •  печать

В Омске СК возбудил уголовное дело из-за смерти девочки от укола лидокаина

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В Омске 10-летняя школьница погибла из-за халатности медиков. Врач поставил ребёнку укол, из-за которого девочка впала в кому, а затем умерла. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Омске Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки, которая погибла из-за халатности врачей. Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведённой из-за информации, появившейся в СМИ.

По версии следствия, во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 10-летняя омичка впала в кому после укола лидокаина. Девочка впала в кому из-за сильной аллергической реакции, возможность появления которой не была проверена врачами.

Утром 8 апреля ребёнок скончался. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги  •  #больница #кома #ребенок #следственный комитет #уголовное дело #укол

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Комментарии
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OLEG Chernow  •  10 апреля 2017, 15:07

Ужас, сколько таких летальных случаев из-за халатности врачей. Нужно усиливать ответственность врачей, если бы садили надолго таких безграмотных врачей-убийц, то наверное и случаев таких страшных было бы в разы меньше.

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