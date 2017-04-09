26-летний пассажир "Иж Ода" погиб в ДТП под Омском
Происшествия  •   9 апреля 2017, 11:50, последнее обновление 9 апреля 2017, 12:00  •  печать

26-летний пассажир "Иж Ода" погиб в ДТП под Омском

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В Большереченском районе Омской области произошло трагическое ДТП. Во время столкновения двух автомобилей погиб пассажир.

Вчера, 8 апреля, около 13:50 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Большереченском районе. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС выяснили, что 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva во время движения по автодороге Омск – Тара выехал на "встречку" в районе 224 километра и врезался в автомобиль "Иж Ода", за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель "Иж Ода" обратился в больницу, а его пассажир – 26-летний парень – скончался на месте от полученных травм. Отметим, что водитель Chevrolet Niva был пьян. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Теги  •  #больница #ДТП #пассажир #полиция

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Комментарии
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Анна Мишина  •  9 апреля 2017, 16:05

Из-за пьяной твари лишился жизни молодой человек, которому было жить да жить.

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Егор Батрудин  •  9 апреля 2017, 13:34

Парня жаль, а пьяная сволочь отделается несколькими годами в колонии поселения.

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Dav1dWebb .  •  9 апреля 2017, 12:07

Когда люди возьмут за правило, что нельзя садиться выпившим за рулем :( Парня очень жаль, совсем молодой, всего 26 лет.

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