26-летний пассажир "Иж Ода" погиб в ДТП под Омском

Вчера, 8 апреля, около 13:50 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Большереченском районе. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.
Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС выяснили, что 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva во время движения по автодороге Омск – Тара выехал на "встречку" в районе 224 километра и врезался в автомобиль "Иж Ода", за рулем которого находился 36-летний мужчина.
В результате ДТП водитель "Иж Ода" обратился в больницу, а его пассажир – 26-летний парень – скончался на месте от полученных травм. Отметим, что водитель Chevrolet Niva был пьян. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Из-за пьяной твари лишился жизни молодой человек, которому было жить да жить.
Парня жаль, а пьяная сволочь отделается несколькими годами в колонии поселения.
Когда люди возьмут за правило, что нельзя садиться выпившим за рулем :( Парня очень жаль, совсем молодой, всего 26 лет.