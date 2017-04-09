26-летний пассажир "Иж Ода" погиб в ДТП под Омском

В Большереченском районе Омской области произошло трагическое ДТП. Во время столкновения двух автомобилей погиб пассажир.

Вчера, 8 апреля, около 13:50 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Большереченском районе. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС выяснили, что 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva во время движения по автодороге Омск – Тара выехал на "встречку" в районе 224 километра и врезался в автомобиль "Иж Ода", за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель "Иж Ода" обратился в больницу, а его пассажир – 26-летний парень – скончался на месте от полученных травм. Отметим, что водитель Chevrolet Niva был пьян. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.