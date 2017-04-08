Лжемедсестра воровала деньги в омской больнице
Происшествия  •   8 апреля 2017, 16:01, последнее обновление 8 апреля 2017, 16:03  •  печать

Лжемедсестра воровала деньги в омской больнице

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У пожилой пациентки в больнице украли пять тысяч рублей.

Омской полиции удалось раскрыть кражу пяти тысяч рублей у 70-летений пациентки одной из больниц, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В ходе допроса потерпевшей выяснилось, что накануне к ней в палату заходила женщина, представившаяся медицинской сестрой. Злоумышленница похитила деньги из кошелька, когда хозяйка находилась на процедурах.

Кражу совершила 41-летняя женщина, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Преступнице грозит до двух лет тюрьмы.

Теги  •  #больница #кража

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