Лжемедсестра воровала деньги в омской больнице

У пожилой пациентки в больнице украли пять тысяч рублей.

Омской полиции удалось раскрыть кражу пяти тысяч рублей у 70-летений пациентки одной из больниц, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В ходе допроса потерпевшей выяснилось, что накануне к ней в палату заходила женщина, представившаяся медицинской сестрой. Злоумышленница похитила деньги из кошелька, когда хозяйка находилась на процедурах.

Кражу совершила 41-летняя женщина, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Преступнице грозит до двух лет тюрьмы.