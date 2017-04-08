У омской компании со склада грузчик и экспедитор украли 12 ящиков груш

С одного из омских складов его работники украли 145 килограммов груш. Товар вывезли и продали за шесть тысяч рублей.

Омскими полицейскими возбуждено уголовное дело по факту кражи из компании, занимающейся реализацией фруктов и овощей. К правоохранителям обратилась 50-летняя директор организации с заявлением о хищении 145 килограммов продукции со склада, расположенного по ул. 17 Рабочая. Общая сумма причинённого ущерба составила 16 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, работников склада, изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении, на одной из которых было видно, как поздно вечером грузчик взвешивает на производственных весах ящики с грушами для одного из крупных омских супермаркетов. По товарной накладной в партии должно быть 48 ящиков, а на самом деле приготовлено к погрузке 60.

Оперативники выяснили, что кроме грузчика к краже также причастен водитель-экспедитор компании. Он утром вывез фрукты и продал 12 ящиков за шесть тысяч рублей. Выручку соучастники поделили поровну.

Подозреваемым 30 и 36 лет, старший из них четырежды судим за имущественные преступления. Им грозит до 5 лет лишения свободы.