Во дворе одной их омских многоэтажек нашли гранату

Вчера, 7 апреля, в 22 часа в полицию от жителей дома по ул. 1-я Новостроевская, 2 (Советский округ) поступил сигнал о том, что неподалеку от многоэтажки найдена граната. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место. Но, к счастью, оказалось, что граната учебная.

ИА "Омск здесь" факт находки подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Добавив, что эвакуация жителей домов не проводилась, однако, место оперативно было оцеплено. Прибывшим сапёрам удалось установить, то находка не представляет никакой опасности. Граната является учебной. Проводится проверка.