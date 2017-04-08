Во дворе одной их омских многоэтажек нашли гранату
Происшествия  •   8 апреля 2017, 10:30, последнее обновление 8 апреля 2017, 10:50  •  печать

Во дворе одной их омских многоэтажек нашли гранату

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Поднятые по тревоге сотрудники омской полиции оцепили место страшной находки. Но приехавшие сапёры выяснили, что гранта учебная.

Вчера, 7 апреля, в 22 часа в полицию от жителей дома по ул. 1-я Новостроевская, 2 (Советский округ) поступил сигнал о том, что неподалеку от многоэтажки найдена граната. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место. Но, к счастью, оказалось, что граната учебная.

ИА "Омск здесь" факт находки подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Добавив, что эвакуация жителей домов не проводилась, однако, место оперативно было оцеплено. Прибывшим сапёрам удалось установить, то находка не представляет никакой опасности. Граната является учебной. Проводится проверка.

 

 

Теги  •  #граната #полиция #сапер

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  8 апреля 2017, 15:28

Хорошо быстро отреагировали, но вот кто такие вещи бросает в наше неспокойное время, это ж додуматься нужно

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Марина Александрова  •  8 апреля 2017, 11:33

Ужас, что сейчас творится! Жить становится просто страшно. Взрывы, гранаты...

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Светлана Остапенко  •  8 апреля 2017, 11:20

Хватает же придурков, которые устраивают такие "розыгрыши". Я надеюсь этого шутника найдут и впаяют ему реальный срок.

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Елена Соколова  •  8 апреля 2017, 11:09

Надо быть настороже, возможно, подбросивший гранату проверял, как быстро ее найдут и отреагируют.

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