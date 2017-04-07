Два омича поехали в Сочи торговать наркотиками
Происшествия  •   7 апреля 2017, 12:38, последнее обновление 7 апреля 2017, 13:25  •  печать

Два омича поехали в Сочи торговать наркотиками

Автор:

В Сочи задержали двух омичей во время проведения оперативно-профилактической операции "Анаконда". У них нашли 54 свёртка с наркотиками.

Сотрудники уголовного розыска Адлерского района УВД по городу Сочи задержали двух омичей во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Анаконда". Мужчины попались в момент совершения закладок, сообщает УМВД России по Краснодарскому краю.

В ходе личного досмотра у подозреваемых нашли 54 свёртка общей массой более 50 граммов. Согласно заключению экспертов, в пакетиках находились кокаин, МДМА и метамфетамин. В качестве тайников задержанные использовали металлические подоконники на первых этажах многоэтажек и водосточные трубы. Туда они прикрепляли пакеты с помощью магнита.

Омичи рассказали, что приехали в Сочи около месяца назад, чтобы торговать наркотиками. Запрещённые вещества они приобретали в интернете. Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков. Задержанные заключены под стражу. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Теги  •  #наркотики #Сочи #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичи стали меньше слушать Стаса Михайлова  •  сегодня, 16:20
В Омске на улице Богдана Хмельницкого вместо срубленных ив высадили сосны  •  сегодня, 15:16  •   1
Директор омской стройкомпании, ведущий бизнес с кузиной Романа Абрамовича, не пойдёт под суд  •  сегодня, 15:02
Омские управляющие компании оштрафовали на 1,7 млн рублей  •  сегодня, 14:53
В омских детских садах будут прививать казахскую культуру  •  сегодня, 14:45
Приставы забрали у омича иномарку из-за долга по кредиту  •  сегодня, 14:31  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400