Пьяный омич не пускал врачей скорой к больной матери
Происшествия  •   7 апреля 2017, 12:16, последнее обновление 7 апреля 2017, 12:25  •  печать

Пьяный омич не пускал врачей скорой к больной матери

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В Омске две женщины-медика не могли попасть в квартиру и оказать помощь пенсионерке из-за агрессивного поведения её сына. На помощь врачам приехали сотрудники Росгвардии.

Сегодня, 7 апреля, около 5:00 в Росгвардию поступил сигнал с тревожной кнопки, установленной на одной из омских скорых. На место происшествия - к дому на улице Радищева - выехал экипаж силовиков, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте выяснилось, что бригада медиков, состоящая из двух женщин, прибыла на вызов к 63-летней омичке. Пациентка находилась в доме, в который её пьяный сын отказался пускать врачей. Женщины побоялись проходить к пациентке из-за агрессивного поведения омича, поэтому вызвали подмогу.

При появлении силовиков мужчина тут же успокоился: его отвели в соседнюю комнату, а медиков сопроводили к пациентке, которые оказали пенсионерке экстренную помощь. В итоге правоохранители дождались, пока врачи закончат свою работу, убедились, что агрессивный омич не представляет угрозы, и вернулись на маршрут патрулирования.

Теги  •  #Росгвардия #скорая помощь

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Комментарии
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Оксана Поворознюк  •  7 апреля 2017, 12:36

надеюсь этот пьяный человек не причинил вред своей больной маме, когда поехала скорая

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